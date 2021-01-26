ظهور حنين حسام ومودة الأدهم بملابس السجن والكمامات

ظهرت حنين حسام، ومودة الادهم خلال نظر تجديد حبسهما، في اتهامهما بالاتجار بالبشر بملابس السجن البيضاء، والممات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قد قضت ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، لهما أنه في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، اعتدت المتهمتان الأولى والثانية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت الأولى صورا، ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات، لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء، إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي".