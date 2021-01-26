الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية

يا صبر أيوب

زى طوفان نوح

زى سفينة نوح

حوا خرجت أبونا ٱدم من الجنة

خاتم سليمان

فى جمال سيدنا يوسف

احنا زارنا النبى

عفة مريم

اللى نقول عليه موسى يطلع فرعون

مزمار من مزامير داوود

معروف أن الشارع المصرى يميل إلى التدين فى مفرداته وعباراته، فى هذه السطور نتناول العبارات التى يستخدمها المصريون وتكون مرتبطة بالأنبياء عليهم السلام.تقال هذه العبارة حين يضيق المرء ذرعا بما حوله ولا يقدر على الاحتمال فيقول: يا صبر أيوب ومعناها اللهم اعطني صبر أيوب حتى أقدر على الاحتمال.يقال هذا المثل حين يكون الألم جارف والهموم لا تتوقف، حيث يشبه صاحب المثل أوجاعه بطوفان نوح، الذى أخذ كل شىء فى طريقه، غير أن الطوفان أهلك الظالمين لكن الألم هنا أصاب الطيبين.تدل هذه العبارة على الاحتواء أحيانا، فيقال فلان جمع كل اللى بحبهم زى سفينة نوح، وتقال بقصد الكثرة والازدحام. "إيه المكان اللى عامل زى سفينة نوح ده".عبارة يقولها الذكور فقط حين يغضب الرجل من امرأة ويعتبرها أصل المصائب فى الأرض. وغالبا ما تكون هذه المرأة زوجته، فيعود إلى السيدة حواء متهما إياها بأنها هى التى طلبت من أبونا ٱدم أن يأكل من التفاحة فكانت سببا فى نزولها إلى الأرض. رغم أنهما خلق للأرض أصلا، وقيل إن الجنة ليس هى الجنة التى تكون فى الٱخرة بل إنها جنة فى الأرض.تقال عبارة خاتم سليمان بقصد الحلم. فحين يحلم المرء بأن يكون لديه الكثير والكثير فيقول له الشخص المجاور له انت عاوز خاتم سليمان.تشبيه للرجل الوسيم وكأنه فى جمال نبى الله يوسف عليه السلام.عبارة ترحيب يقولها الشخص لضيفه كناية عن المحبة والمودة والفرحة بهذا التشريف، لدرجة أنه يشبهه بالنبى صلى الله عليه وسلم.تقال هذه العبارة فى حق الفتاة الشريفة الطاهرة والتى يشبه المصريون عفتها بعفة السيدة مريم عليها السلام.يقال هذا المثل فى حق الشخص الذى ظنه الناس على خير ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنه مدعي وكاذب.يقال هذا المثل فى حق الشخص صاحب الصوت الجميل والحقيقة أن النبى صلى الله عليه وسلم شبه صوت داوود الجميل أثناء تسبيحة حين كانت ترد عليه الجبال والطير بالمزمار وهذا معناه أن داوود لم يكن معه مزمارا.