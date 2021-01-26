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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وقفة رجالة» الأول في الإيراد اليومي بشباك التذاكر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:34 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
محمد قدري
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واصل الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة" حصده لإيرادات شباك التذاكر المصري، حيث حقق أمس الإثنين، إيرادات سبقت كل الأفلام المعروضة عربية وأجنبية وبفارق كبير للغاية بعد أن تصدر الشباك طوال الأيام الماضية.

وحقق الفيلم أمس فقط 269 ألف جنيه ليلتهم الإيرادات بمفرده وتقترب الإيرادات الكلية من 4 ملايين جنيه حتى الآن ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات بموسم رأس السنة وأعياد الميلاد.

فيلم "وقفة رجالة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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