لجنة برلمانية تدعو الكاظمي لعقد اجتماع لمنع تكرار الخروقات الأمنية

دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمنع تكرار الخروقات التي حصلت مؤخرًا في العراق على خلفية تفجيري بغداد.وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، بحسب قناة السومرية نيوز العراقية، إن "اجتماعًا عقد الليلة الماضية في اللجنة طالب بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للقوات المسلحة، لوضع الحلول اللازمة لمنع تكرار تلك الخروقات".وأضاف رئيس اللجنة، أن "اللجنة قررت أيضًا استضافة المسؤولين العسكريين والأمنيين للوقوف على أسباب تلك الخروقات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد".وشهد العراق خلال الأسبوع الماضي خرقين أمنيين وصفا بالكبيرين، عندما فجر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، وتعرض الحشد الشعبي إلى هجوم أودى بحياة أكثر من 10 مقاتلين من قواته في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.