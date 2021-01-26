«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

يستضيف جاليري ذا آرتس هاب افتتاح المعرض الجماعي "التجربة"، يوم الأحد، ٣١ يناير، ٢٠٢١ من الساعة ٦ مساءً حتى الساعة ١٠ مساءً.يجمع معرض "The Process - التجربة " لوحات ورسومات ومنحوتات لـ 21 من نجوم الفن التشكيلي الحديث، الذين يمثلون أيديولوجيات وخلفيات فنية مختلفة.وجاء في التعريف بالمعرض"لم تكن العملية صعبة كما كانت في الماضي، في البداية كانت الفكرة تأخذ الكثير من الوقت لتتبلور، فما زال الوعاء المعرفي في حاجة إلى المزيد، ثم بعد فترة يصبح الموضوع سلسًا، ربما لأن الخبرة في المعالجة تختصر الكثير من المراحل المعتمدة على التجربة وانتظار النتيجه.كما أن حجم المعلومات التي يذخر بها العقل تتناسب طرديا مع مدى نضج المنتج النهائي بشكل يجعلك تبتسم كلما تذكرت كيف كنت تستغرق كل هذا الوقت في الماضي في البحث والتجربة محاولًا أن تصل بالمنتج الفني الذي تقدمه إلى مرحله الاكتمال".الفنانون المشاركون في التجربة هم "أحمد حسنين، أحمد سليم، علاء التركي، أمل نصر، فاطمة عبدالرحمن، سمير عبدالفضيل، شادي أديب سلامة، طاهر عبدالعظيم، فيروز سمير، محمود حمدي، مروة عزت، محمد المصري، منى عليوة، نهى ناجي، هاني فيصل، هشام عبدالعزيز، همت ريان، وليد جاهين، وليد قانوش، ياسر جاد وياسين حراز.