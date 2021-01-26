إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز المليون

قال فريق العمل المكلف بالتصدي لفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد تجاوز المليون، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 13094 إصابة جديدة.وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في إندونيسيا إلى مليون و12350، كما أعلن فريق العمل الوطني عن 336 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 28468.