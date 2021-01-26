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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تمديد العزل العام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:24 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض على مدى جلستين، في الوقت الذي أعلن فيه «يو.بي.إس» السويسري لإدارة الثروات ارتفاع صافي الربح الفصلي، لكن المكاسب كبحتها مخاوف بشان تمديد إجراءات العزل العام وتدابير تحفيز أمريكي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة.

وربح سهم يو.بي.إس 3.3 بالمئة إذ ساعد ارتفاع مستويات نشاط العملاء أكبر مدير ثروات في العالم على تسجيل زيادة 137 بالمئة في صافي الربح.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات المالية واحدا بالمئة، إذ قفز سهم مجموعة «إي.كيو.تي» السويدية 9.7 بالمئة بعد أن وقعت اتفاقا لبيع «إكستر بروبيرتي جروب» لإدارة الاستثمارات العقارية العالمية مقابل 1.87 مليار دولار.

وحوم المؤشر ميب الإيطالي قرب أدنى مستوى في شهر، فيما يتأهب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، للاستقالة في وقت لاحق اليوم أملا في أن يمنحه الرئيس سيرجيو ماتاريلا تفويضا لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم أوسع في البرلمان.

ونزل سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير 3.2 بالمئة، بعد أن ارتفعت مبيعاتها وأرباحها للربع الأخير من العام الماضي أقل مما توقعه المحللون.

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