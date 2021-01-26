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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«لو بتحلمي تكوني عارضة أزياء».. 4 نصائح لتحقيق حلمك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:17 م
أزياء
أزياء
سلمى بدر
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تحلم الكثير من الفتيات بالعمل كعارضات أزياء، ولكن لا يعرفن من أين يبدأن الطريق، هل بالسفر إلى الخارج أم الذهاب إلى الوكالات الإعلانية بمصر، وتتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الموضة مروة القاضي، عن خطوات تمكن الفتيات من العمل بعروض الأزياء.

وأوضحت خبيرة الموضة، هناك عدة نقاط يجب أن تراعيها كل بنت عند اتجاهها للعمل في مجال عرض الأزياء، وتحدد أولًا ماذا تريد فعله، هل تتصور لغلاف مجلة، أم لكتالوج موضة، ام تعرض على المدرجات امام الناس، وهناك عدة نصائح يجب ان تتبعها.

1- صور شخصية:

يجب أن تتوفر عدة صور شخصية للوجه والجسم من عدة زوايا مختلفة، وبتسريحات شعر مختلفة وبإطلالات متعددة، والحرص على إن يكون مكان التصوير مضيء، وبه خلفيات كثيرة تصلح للتصوير.

2- وكيل إعلاني مناسب:

يجب أن تنتبه كل فتاة للوكالة التي تتعامل معها وألا تدفع أموالا مقابل تقديمها لدور الأزياء أو المصممين، أو حتى تسجيل اسمها للاتصال بها، وتتأكد أن بداخل الوكالة مكتب لحل الشكاوى، ولو شعرت بعدم ارتياح من أي شيء داخل الوكالة يجب أن تنصرف ولا تتعامل معهم نهائيًا ولا تسمح لأحد باستغلالها.

3- عدم الاكتفاء بوكالة واحدة:

يجب إرسال الفتاة صورها لعدة وكالات، فالتواصل مع أكثر من وكالة يتيح فرص كثيرة للتعامل مع عملاء جدد، ويجب أن تحضر المقابلات بإطلالات لافتة وأنيقة.

4- مشاهدة عارضات الأزياء دائمًا:

يمكن للفتاة أن تشترك في ورش لتعلم المشي، والوقفات والتدريب للوقوف أمام الكاميرا، لاكتساب مهارات جديدة تفيدها في العمل، وأن تركز دائما على حركات عارضات الأزياء الشهيرات وتشاهد عروض أزياء كثيرة وجلسات تصوير، وأن تنتبه لكل حركة تفعلها عارضات الأزياء.
«لو بتحلمي تكوني عارضة أزياء».. 4 نصائح لتحقيق حلمك
«لو بتحلمي تكوني عارضة أزياء».. 4 نصائح لتحقيق حلمك
«لو بتحلمي تكوني عارضة أزياء».. 4 نصائح لتحقيق حلمك
«لو بتحلمي تكوني عارضة أزياء».. 4 نصائح لتحقيق حلمك

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