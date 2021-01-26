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الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:16 ص
كأني الساكن الأصلي
كأني الساكن الأصلي
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء الخميس الموافق 4 فبراير المقبل٬ أمسية شعرية لمناقشة ديوان "كأني الساكن الأصلي"٬ والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ ضمن سلسلة أصوات أدبية للشاعر مدحت منير. هذا ويناقش الديوان الشاعرين عبد المنعم كامل وحاتم مرعي٬ ويدير اللقاء الشاعر عبد الرحيم يوسف.

ومدحت منير شاعر عامية صدر له دواوين: "مكان مريح للحزن سلسلة إبداعات 1997، "عنف ومحبة" مكتبة الأسرة 2004، "كان لازم نرقصها سوا" دار ميريت 2008، و"اعملي بتحضنيني" هيئة قصور الثقافة 2016"، "بالقميص الكاروهات" هيئة الكتاب 2016.

قدم عددا من أشعار الأعمال الإذاعية والمسرحية منها: أشعار مسلسل اللحظة الحرجة بإذاعة القناة، أشعار مسلسل ومعى نصف القمر بإذاعة القناة، أشعار وأغانى مسرحيات "مواطن للبيع، مولد سيدى الراعى، روح طبيب القلوب، ليلة حريق النافى، الأبرياء، المجانين، فاوست والأميرة الصلعاء" بمسرح الثقافة الجماهيرية، كذلك قام بكتابة أغانى حلقات أنا المصرى "مسحراتي القناة" لتلفزيون القناة الرابعة خلال شهر رمضان عام 2006، وتم انتخابه للتكريم عن أدباء وجه بحرى بمؤتمر أدباء مصر عام 2015.

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