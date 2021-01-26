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منوعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقب إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد الصرف و كيفية تقديم الشكاوى إلكترونيا و أسباب تأخير مواعيد الصرف.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021 الأخيرة

عادة ما يتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا في أوائل أيام من الشهر عقب عرض كشوف الأسماء على وزارة القوى العاملة والهجرة واعتماد ميزانية خاصة لها و يعلن عن صرفها بشكل رسمي رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي وبعدها يمكن للمستحقين صرفها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك من خلال الفيزا أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لمنع تكدس المواطنين أمام منافذ الصرف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية يؤدي إلى الوفاة الفورية.

أسباب تأخير صرف منحة ال 500 جنيه 

تخضع كشوفات أسماء المستحقين للمنحة الرئاسية لأكثر الفئات تأثرا بانتشار جائحة كورونا من العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لتنقية وتحديث بيانات ومراجعة شهريا للتأكد من خلوها من غير المستحقين لضمان إيصال دعم الحكومة لمستحقيه من الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة لتلك المنحة الرئاسية حرصا على اجتياز تلك الجائحة العالمية دون أن يتأثر المواطنين المستحقين.

كيفية تقديم شكاوى المنحة الرئاسية إلكترونيا 2021

يستطيع الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والذين لم تصلهم رسائل نصية توضح موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة تقديم الشكوى إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار منحة العمالة غير المنتظمة

اختيار تسجيل شكوى إلكترونية 

كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة الرئاسية.

ستظهر بيانات المتقدم للمنحة كاملة يجب التأكد منها والضغط على زر ok.

كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل وبيانات التواصل "رقم التليفون والبريد الالكتروني" عقب الفحص الشكوى للرد عليها

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