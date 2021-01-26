رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتبدأ حالة من عدم الاستقرار يومي الأربعاء والخميس، وتتمثل في نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.و أشار الهيئة إلى أن اليوم الثلاثاء، شهد الطقس شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.كما تنشط الرياح يوم الجمعة المقبل على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن المتوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتضم السواحل الشمالية مطروح، والإسكندرية، ودمياط، والعريش، ورفح، وتضم محافظات الصعيد كلا من الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان.وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض، ويتزامن مع وجود امتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.