الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

يحتضن جاليري "الكحيلة بالمهندسين، معرض الفنان التشكيلي العراقي نبيل علي، والذي يقام في الفترة من 22 فبراير حتى يوم 2 مارس 2021 تحت عنوان "موعد ملون".يضم المعرض 30 عملا من مختلف المقاسات، وهو المعرض الخامس للفنان العراقي الذي ينظمه جاليري الكحيلة للفنون.وقال نبيل علي في تصريحات خاصة لــ"الدستور" عن المعرض: "جاليري الكحيلة من الجاليريات المهمة في القاهرة لما يمتلكون من خبرة وتنظيم رائع للمعارض، واختياري لهذا الاسم (موعد ملون) والمواضيع هي كلها توثيق لذكريات من الماضي ولا تزال عالقة في الذاكرة من مواعيد حب في مدينة الملاهي والأماكن العامة".وأردف موضحا: "هي فكرة ملهمة بالنسبة لي وأتذكر كانت أوقات ملونة ويسودها الفرح والرومانسية والحب وحركات الألعاب السريعة، والناس والباعة المتجولين وكل هذه الأشياء محفورة في ذاكرتي ولا أعرف لماذا خرجت على شكل لوحات في هذا التوقيت بالذات، كل الذي أعرفه هو تجسيد هذه الذكريات على شكل لوحات فنية باستخدام الألوان القوية والواضحة، مع مراعاة التناسق وإضافة مساحات بألوان محايدة لإعطاء المشهد نوع من الضبابية والإنسجام".