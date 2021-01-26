العدل تتابع عمل أرشفة القضايا إلكترونيًا بالمحاكم

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، مشروع أرشفة القضايا إلكترونيا بالمحاكم، في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطور الرقمي للدولة، وتطوير المنظومة القضائية.وتتابع الوزارة أعمال الأرشفة التي تتم ب8محاكم اقتصادية ومحكمة جنوب القاهرة، تمهيدا لبدء تعميمها علي جميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.كما يهدف إلى حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة،وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين.