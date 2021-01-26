المعارضة تكشف عن شبكة إيرانية لتهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية

كشف مجيد حريري، عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمعارضة الايرانية، أن الحرس الثوري وحزب الله اللبناني لديهما تعاون في شبكة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال.وأشار حريري، وفق لبيان من قبل منظمة مجاهدي خلق، إلى أن سقوط نيكولاس مادورو في فنزويلا يعد انهيارا لسياسة النظام الإيراني في أمريكا اللاتينية.وأشارت المنظمة في تقريرها، أن سياسة بدأت في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عبر إنفاق مليارات الدولارات لتحقيق عدة أهداف من أهمها إطلاق شبكة تم إنشاؤها بمساعدة حزب الله اللبناني، يقع مقرها الرئيسي في فنزويلا ومنطقة ذات ثلاثة حدود في أمريكا الجنوبية.وأضاف الحريري، أن الشبكة تعمل في تجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب في جميع أنحاء العالم وتدر مليارات الدولارات سنويا،حسب عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية بالمقاومة الإيرانية.يستخدم النظام الإيراني هذه الشبكة العالمية لشراء التجهيزات العسكرية والنووية، وكذلك تأمين الاحتياجات اللوجستية لعملياته.