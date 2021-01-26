غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

حذر عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة من التهاون فى اتباع وتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وقال «المصري» إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تلقت خطابًا من عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أكد فيه أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون فى معاقبة المنشآت والمطاعم السياحية التي لا تلتزم بالقواعد والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء فى الاشتراطات الخاصة الصحية لاستئناف السياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع سيقوم بحملات تفتيشية سرية على المطاعم والكافتيريات والمنشآت الخاضعة للإشراف السياحى للتأكد من الالتزام بهذه القواعد.وأضاف أن خطاب مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف عبدالفتاح، قد أرسلت خطابًا إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، يؤكد فيه على ضرورة تنفيذ المنشآت الفندقية والسياحية لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية، وقرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بتوقيع عقوبات على المنشآت التى تخالف الضوابط وتغريمها بمبلغ 4 آلاف جنيه إلى جانب إغلاقها لمدة 7 أيام حالة المخالفة الأولى وتتصاعد فى تكرارها.وأشار المصرى إلى أن الخطاب قد أكد أيضًا على إنه سيتم توقيع العقوبة الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيه على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بهذه المنشآت وما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء بشأن التصالح فى هذه المخالفة.وطالب المصرى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التأكد من التزام منشآتها بكل الضوابط والاشتراطات التى اعتمدها مجلس الوزراء المعروفة بـ"السلامة الصحية" الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيقها لهذه الشروط الخاصة سواء بأعداد المترددين والرواد، وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كل معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.وشدد أيضًا على أهمية الالتزام بنسبة التشغيل 50% سواء فى طاقتها الاستعابية أو العاملين بها، وعدم تشغيل كبار السن، مع توعية كل العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة وحظر تقديم الشيشة، والقيام بقياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.