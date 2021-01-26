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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

772 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة في بلغاريا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:46 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الثلاثاء، تسجيل 772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، و60 حالة وفاة جديدة مرتبطة به.

وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد وصل حتى الآن إلى 8 آلاف و880 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 215 ألفا و589 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي البلغارية.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا ارتفع هو الآخر إلى 26 ألفا و582 حالة، من بينهم 2822 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات منهم 279 داخل وحدات العناية المركزة.

أما عن عدد حالات الشفاء، فقد زادت بمقدار ألف و59 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع اجماليها في بلغاريا إلى 180 ألفا و127 حالة، وفقا للبيان الرسمي.

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