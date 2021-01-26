رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة بمحور صلاح سالم والدائرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:26 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
نجلاء رفاعي
طباعة
نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، وأعلى المحاور والطرق؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات ومنع التكدسات.

- طريق الاوتوستراد
وشهد طريق الأوتوستراد كثافات مرورية وتزاحم حركة السيارات من القلعة للدائرى وكذلك الأمر أعلى كوبري أكتوبر من التحرير للمعلق.

النشرة المرورية اليوم في مصر

- الطريق الدائري
وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى من محور روض الفرج إلى باسوس، وكما ظهرت تكدس في حركة السيارات من نفق السلام للمرج ومن الأوتوستراد للوصلة والعكس ومن قبل نزلة الصحراوى للوصلة.

- كورنيش المعادي
وتزاحمت حركة السيارات أعلى كورنيش المعادى فى الاتجاهين، كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس.

محور مايو
وشهد المحور من كوبري 15 مايو للدائري كثافات مرورية مرتفعة وتزاحم حركة السيارات، وكذلك الحال من الصحراوى للدائرى والعكس.

- ماسبيرو
كما شهد كوبرى 15 مايو اتجاه المحور حالة من الكثافة المرورية، وكورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة في شارع القصر العينى اتجاه ميدان التحرير، وكذلك الأمر أعلى محور صلاح سالم من كوبري أكتوبر االى كوبري الفردوس والعكس ومن من القلعة للدائرى، وكوبرى قصر النيل فى الاتجاهين.

قد يهمك أيضا:

النشرة المرورية اليوم في مصر.. تزاحم مروري على الدائري



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»