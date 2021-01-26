النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة بمحور صلاح سالم والدائرى

النشرة المرورية اليوم في مصر





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نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، وأعلى المحاور والطرق؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات ومنع التكدسات.- طريق الاوتوسترادوشهد طريق الأوتوستراد كثافات مرورية وتزاحم حركة السيارات من القلعة للدائرى وكذلك الأمر أعلى كوبري أكتوبر من التحرير للمعلق.- الطريق الدائريوظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى من محور روض الفرج إلى باسوس، وكما ظهرت تكدس في حركة السيارات من نفق السلام للمرج ومن الأوتوستراد للوصلة والعكس ومن قبل نزلة الصحراوى للوصلة.- كورنيش المعاديوتزاحمت حركة السيارات أعلى كورنيش المعادى فى الاتجاهين، كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس.محور مايووشهد المحور من كوبري 15 مايو للدائري كثافات مرورية مرتفعة وتزاحم حركة السيارات، وكذلك الحال من الصحراوى للدائرى والعكس.- ماسبيروكما شهد كوبرى 15 مايو اتجاه المحور حالة من الكثافة المرورية، وكورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد.وظهرت كثافات مرورية متوسطة في شارع القصر العينى اتجاه ميدان التحرير، وكذلك الأمر أعلى محور صلاح سالم من كوبري أكتوبر االى كوبري الفردوس والعكس ومن من القلعة للدائرى، وكوبرى قصر النيل فى الاتجاهين.