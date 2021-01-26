رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القصة القصيرة المعاصرة» جديد عمر العسرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:20 ص
عمر العسري
عمر العسري
نضال ممدوح
طباعة
يصدر قريبا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ أحدث إبداعات الناقد المغربي عمر العسري٬ كتاب "القصة القصيرة المعاصرة.. الوعي والرؤية والتقنية"، وفي هذه الدراسة ينصت الناقد لمتن القصة المعاصرة من ثلاث زوايا مفصلية، وأشكال استنباتها للوعي الكتابي والرؤية الفنية والتقنية الموظفة.

وتحجب هذه النماذج المقاربة في هذه الدراسة التوافق وترسي المغايرة والاختلاف، وحدود تداخل وتخارج الكتابة السردية القصيرة بأنظمة موجهة بدءا من التنافذ على دينامية التشكيل الوصفي السردي، والبعد اللعبي، والمخيال العجائبي، ومرآوية السرد والصنعة، والنزوع الزمني المرجعي، وأسلوب الوتيرة الواحدة، والكتابة ومبدأ المروحة المفتوحة، وغيرها من القضايا والمداخل التي تنطوي عليها الدراسة، وهي تساير انفتاح القصة المعاصرة اللامشروط على وعيها ورؤيتها وتقنيتها.

يشار إلى أن "عمر العسري" شاعر وناقد مغربي، وعضو اتحاد كتاب المغرب صدر له في الشعر: من أي جهة يأتي الصياد؟، شعر، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الثانية، 2020. من أي جهة يأتي الصياد، شعر، عن منشورات إديسيون بلوس – الدار البيضاء، الطبعة الأولى. 2017 يد لا ترسم الضباب، شعر، عن دار أرابيسك للنشر والترجمة- القاهرة، الطبعة الأولى. 2010. عندما يتخطاك الضوء، شعر، عن منشورات دار التوحيدي- الرباط، الطبعة الأولى. 2009.

وفي النقد صدر له أعمال: قناص الغرابة: دراسة في القصة القصيرة العربية المعاصرة، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى، 2021. القصة والتجريب، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى، 2019.أطياف في مرايا القصة، دراسة، عن منشورات سليكي أخوين- طنجة، الطبعة الأولى، 2019. الفرشاة والتنين مصاحبات نقدية في الشعر المغربي المعاصر، عن مكتبة الأمة - الدارالبيضاء، الطبعة الأولى. 2009.

موضوعات متعلقة

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة المعاصرة» جديد عمر العسرى

حكاية صورة.. «مسجد الهياتم» عناق الأصالة والمعاصرة

ورشة فن صناعة العرائس بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

«تنسيقية بولييه» رواية جديدة لـ عبد الناصر العايد عن دار فضاءات