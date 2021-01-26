«القصة القصيرة المعاصرة» جديد عمر العسرى

يصدر قريبا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ أحدث إبداعات الناقد المغربي عمر العسري٬ كتاب "القصة القصيرة المعاصرة.. الوعي والرؤية والتقنية"، وفي هذه الدراسة ينصت الناقد لمتن القصة المعاصرة من ثلاث زوايا مفصلية، وأشكال استنباتها للوعي الكتابي والرؤية الفنية والتقنية الموظفة.وتحجب هذه النماذج المقاربة في هذه الدراسة التوافق وترسي المغايرة والاختلاف، وحدود تداخل وتخارج الكتابة السردية القصيرة بأنظمة موجهة بدءا من التنافذ على دينامية التشكيل الوصفي السردي، والبعد اللعبي، والمخيال العجائبي، ومرآوية السرد والصنعة، والنزوع الزمني المرجعي، وأسلوب الوتيرة الواحدة، والكتابة ومبدأ المروحة المفتوحة، وغيرها من القضايا والمداخل التي تنطوي عليها الدراسة، وهي تساير انفتاح القصة المعاصرة اللامشروط على وعيها ورؤيتها وتقنيتها.يشار إلى أن "عمر العسري" شاعر وناقد مغربي، وعضو اتحاد كتاب المغرب صدر له في الشعر: من أي جهة يأتي الصياد؟، شعر، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الثانية، 2020. من أي جهة يأتي الصياد، شعر، عن منشورات إديسيون بلوس – الدار البيضاء، الطبعة الأولى. 2017 يد لا ترسم الضباب، شعر، عن دار أرابيسك للنشر والترجمة- القاهرة، الطبعة الأولى. 2010. عندما يتخطاك الضوء، شعر، عن منشورات دار التوحيدي- الرباط، الطبعة الأولى. 2009.وفي النقد صدر له أعمال: قناص الغرابة: دراسة في القصة القصيرة العربية المعاصرة، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى، 2021. القصة والتجريب، عن منشورات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى، 2019.أطياف في مرايا القصة، دراسة، عن منشورات سليكي أخوين- طنجة، الطبعة الأولى، 2019. الفرشاة والتنين مصاحبات نقدية في الشعر المغربي المعاصر، عن مكتبة الأمة - الدارالبيضاء، الطبعة الأولى. 2009.