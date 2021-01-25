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دراسة: الخلايا المناعية الخاصة بالدماغ السبب وراء الشعور بالاكتئاب

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 م
الخلايا المناعية
الخلايا المناعية
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أظهرت دراسة طبية أجريت في جامعة لينشوبينج في السويد أن الخلايا المناعية الخاصة الموجودة في الدماغ والمعروفة باسم "الخلايا الدبقية الصغيرة"، تلعب دورًا رئيسيًا في شعور لإنسان بعدم الارتياح والاكتئاب خاصة عند الإصابة بالالتهابات.

أشارت الدراسة، التي أجريت على مجموعة من فئران التجارب إلى أن الخلايا الدبقية الصغيرة تؤثر في "المزاج السلبي" الذي يحدث عند الإصابة بالأمراض العصبية ربما أيضا بالاكتئاب، موضحة أن القائمين على البحث درسوا أسباب شعور المصاب بالالتهاب في الجسم مثل نزلات البرد، أو الأنفلونزا بالضعف واليأس وأظهرت النتائج تأثير نشاط جهاز المناعة على الخلايا العصبية بطريقة ما.

وكشفت عن أن الخلايا الطبيعية للجهاز المناعي غير قادرة على الوصول إلى الدماغ، حيث تمتلك الدماغ خلايا مناعية خاصة بها، أطلق عليها إسم "الخلايا الدبقية".

وتوصلت الأبحاث الطبية السابقة إلى أن الخلايا الدبقية الصغيرة تنشط في العديد من الأمراض العصبية، مثل الألزهايمر، مرض الشلل الرعاش، والسكتة الدماغية، وغالبًا ما يقع الأشخاص المصابون بهذه الحالات في حالة مزاجية سلبية، كما أن العمليات الالتهابية تلعب أيضًا دورًا في تطور الاكتئاب، لذلك توقف الباحثون في الدراسة الجديدة أمام ما إذا كانت الخلايا الدبقية تشارك في تنظيم الحالة المزاجية أثناء الالتهاب أم لا.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد إنجلوم، الأستاذ فى قسم العلوم الطبية والإكلينيكية (BKV) في جامعة لينشوبينج "أظهرت الدراسة أن الحيوانات تشعر بالغثيان، وعدم الارتياح والضعف والنفور والمزاج السلبي عندما نقوم بتنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة"، مرجّحًا حدوث عمليات مماثلة في الأمراض البشرية".

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