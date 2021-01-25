«الصبر وطول الأناة».. العظة الأحدث للأنبا إسحق

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وجاءت العظة الأخيرة بعنوان "الصبر وطول الأناة"، وذلك ضمن العظات الأسبوعية التي تبثها الإيبارشية لدعم الأقباط روحيًا.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.