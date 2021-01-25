بريطانيا تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
الإثنين 25/يناير/2021 - 09:08 م
محمد عمرطباعة
دعت السفارة البريطانية، اليوم الاثنين، إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.
ورحبت السفارة البريطانية في بيان لها مساء اليوم عبر حسابها على موقع تويتر ببيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، كما أشادت بخطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف البيان "نستمر في دعمنا للجنة العسكرية المشتركة والبعثة الأممية للدعم في تنفيذ وقف إطلاق النار".
ودعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.
ورحبت السفارة البريطانية في بيان لها مساء اليوم عبر حسابها على موقع تويتر ببيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، كما أشادت بخطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف البيان "نستمر في دعمنا للجنة العسكرية المشتركة والبعثة الأممية للدعم في تنفيذ وقف إطلاق النار".
ودعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.