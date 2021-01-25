بريطانيا تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

‏‎دعت السفارة البريطانية، اليوم الاثنين، إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.‏‎ورحبت السفارة البريطانية في بيان لها مساء اليوم عبر حسابها على موقع تويتر ببيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، كما أشادت بخطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.‏وأضاف البيان "نستمر في دعمنا للجنة العسكرية المشتركة والبعثة الأممية للدعم ‎في تنفيذ وقف إطلاق النار".ودعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك المغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ‎ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.