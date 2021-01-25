ماكرون يؤكد تمسكه بالإصلاحات الاقتصادية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده المثقلة بالديون تريد التمسك بخططها الإصلاحية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف ماكرون خلال مؤتمر عبر الفيديو مع حوالي 100 من مسؤولي الشركات العالمية اليوم الإثنين، إن سياساته ستكون مناسبة للشركات.وكانت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة قد أدت في فرنسا إلى تأجيل خطة إصلاح نظام التقاعد أحد أهم مشروعات ماكرون الإصلاحية.جاءت تصريحات ماكرون خلال المؤتمر الترويجي السنوي للاستثمار في فرنسا المعروف باسم "اختر فرنسا".وأشار ماكرون إلى خطة التعافي الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو (121 مليار دولار). وقال إن "أوروبا تعاملت بسرعة من هذه الأزمة" في إشارة إلى خطة الاتحاد الأوروبي المقدرة بمئات المليارات من اليورو للتغلب على تداعيات جائحة كورونا.ويتوقع المحللون أن يخوض ماكرون انتخابات الرئاسة المقبلة للفوز بفترة رئاسة ثانية، رغم أنه لم يعلن اعتزامه خوض الانتخابات رسميا حتى الآن.