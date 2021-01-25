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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بعثة «يونيتامس» يصل إلى السودان الأسبوع القادم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:59 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أعلن السفير عمر الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية السودانية للتعاون والتنسيق مع البعثة المتكاملة للأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، أن فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، سيصل إلى السودان الأسبوع القادم.

وكانت فترة تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، انتهت في نهاية ديسمبر الماضي، وبدأت البعثة سحب قواتها، لتبدأ ولاية البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، وفق البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال السفير عمر الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية للتعاون والتنسيق مع (يونيتامس)، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن البعثة الجديدة بدأت مهامها بالخرطوم، مؤكدا استقلالية اللجنة وتمثيلها لجميع أجهزة الدولة.

وأوضح أن مهام البعثة تتمثل في الاعتراف بخروج السودان من عزلته، ومساعدة السودان في عملية التحول للحكم الديمقراطي، وتنفيذ عملية بناء السلام، بالإضافة إلى حشد الموارد الدولية لمساعدة السودان على النمو اقتصاديا.

من جانبها، قالت الدكتورة منال محمد أحمد، عضو اللجنة المكلفة بالتنسيق مع البعثة، إن الهدف الأساسي للجنة هو تسهيل مهمة عمل البعثة والتنسيق الفاعل بين البعثة والجهات ذات الاختصاص.

بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية باللجنة مصطفى أبو علي إن بعثة يونيتامس سيكون مقرها الخرطوم ولها ثمانية مكاتب إقليمية في ولايات دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب)، كسلا، وبورتسودان (شرق).

وأوضح أن الأمم المتحدة خصصت 34 مليون دولار لميزانية البعثة الأممية للسنة الأولى، مشددا على أن ما تقدمه الأمم المتحدة للسودان عبر البعثة الأممية ليست مساعدة أو إعانة، إنما هو حق باعتبار أن السودان عضو أصيل بها.

ودعا إلى إنشاء صندوق ائتمان لحشد الموارد التي تأتي من الدعم الخارجي للسودان.

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