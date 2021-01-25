البورصة العراقية تغلق متراجعة عند 488.35 نقطة

سجل مؤشر" البورصة" العراقية، اليوم الإثنين، تراجعًا بنسبة 0.27%، متوقفًا عند 488.35 نقطة.وبموجب المؤشر انخفضت أسهم 15 شركة، وارتفعت أسهم 8، فيما حافظ عدد مماثل من الشركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.569.695.839 سهما، بقيمة 1.156.883.796 دينارًا عراقيًا.وتحصلت من إبرام 515 صفقة، شملت 31 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.