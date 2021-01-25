رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:14 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
طباعة
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة وثورة يناير.

وناقش قصر ثقافة الخارجة كتابا بعنوان "الفيس بوك والثورة المصرية"، بجانب عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية وقدمت تبلوهات غنائية راقصة متنوعة، كما أقام بيت ثقافة "ناصر الثورة" محاضرة بعنوان "ثورة يناير إرادة شعب وحرية وطن" حاضرها أحمد عبدالهادى، وتطرق فيها إلى أحداث الثورة والهدف منها، كذلك أقيمت مجموعة من ورش الحكى عن ثورة يناير فى كل من مكتبة الطفل والشباب ببغداد ومكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة بلاط، وقدمت أيضا العديد من ورش الفنون التشكيلية، وذلك احتفالا بثورة يناير فى كل من مكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة القصر ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

وقدمت مكتبتى الطفل والشباب بتنيدة والطفل والشباب ببغداد مجلات حائط عن ثورة يناير، فيما عقد قصر ثقافة الطفل بالخارحة لقاء أدبيا من نادى أدب الطفل، وفقرات لاكتشاف المواهب فى الشعر والغناء ببيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بلاط، وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "طفلك كيف تحميه من الأمراض"، إضافة إلى معرض للحرف البيئية من الخوص ببيت ثقافة المنيرة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط