مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة وثورة يناير.وناقش قصر ثقافة الخارجة كتابا بعنوان "الفيس بوك والثورة المصرية"، بجانب عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية وقدمت تبلوهات غنائية راقصة متنوعة، كما أقام بيت ثقافة "ناصر الثورة" محاضرة بعنوان "ثورة يناير إرادة شعب وحرية وطن" حاضرها أحمد عبدالهادى، وتطرق فيها إلى أحداث الثورة والهدف منها، كذلك أقيمت مجموعة من ورش الحكى عن ثورة يناير فى كل من مكتبة الطفل والشباب ببغداد ومكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة بلاط، وقدمت أيضا العديد من ورش الفنون التشكيلية، وذلك احتفالا بثورة يناير فى كل من مكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة القصر ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.وقدمت مكتبتى الطفل والشباب بتنيدة والطفل والشباب ببغداد مجلات حائط عن ثورة يناير، فيما عقد قصر ثقافة الطفل بالخارحة لقاء أدبيا من نادى أدب الطفل، وفقرات لاكتشاف المواهب فى الشعر والغناء ببيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بلاط، وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "طفلك كيف تحميه من الأمراض"، إضافة إلى معرض للحرف البيئية من الخوص ببيت ثقافة المنيرة.