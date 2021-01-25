أكرم حسني يعود بموسم جديد من «أسعد الله مسائكم» على mbc مصر

يعود الفنان أكرم حسني بالموسم الرابع والجديد من برنامج "أسعد الله مسائكم"، خلال الفترة المقبلة على شاشة mbc مصر، والذي تنطلق أولى حلقاته يوم 6 فبراير المقبل.ويرصد الفنان من خلال شخصية "سيد أبو حفيظة "أسبوعيا، الكثير من الوقائع والظواهر المختلفة فى المجتمع المصرى ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر وجذاب.من جهة أخرى يواصل الفنان أكرم حسني، تصوير أحداث دوره في الفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر "، وكثف المخرج محمد سامي ساعات تصوير الفيلم، للانتهاء من العمل خلال أسبوعين من الآن ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا.و يجسد أكرم حسني بطل الفيلم، خلال الأحداث شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.