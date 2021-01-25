25 ألف حالة إجمالى إصابات كورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 266 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الإثنين- أنه تم إجراء 2099 فحصًا، حيث تم تسجيل 266 إصابة مؤكدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفًا و993 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 582 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 205 حالات تعافٍ؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 20 الفًا و681 حالة.