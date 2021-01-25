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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يحبط محاولة إدخال كميات أسلحة ثقيلة وذخائر بطريقة غير شرعية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:25 م
كميات أسلحة
كميات أسلحة
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تمكنت الحكومة الصومالية من إحباط محاولة إدخال كميات من الأسلحة الثقيلة والذخائر إلى الأراضي الصومالية بطريقة غير شرعية، ودون علم وموافقة الحكومة.

وذكرت الحكومة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الاثنين: "تلقت الحكومة معلومات مهمة حول محاولة منظمات ودول أجنبية وحلفاء صوماليين إدخال أسلحة ثقيلة وذخائر إلى أراضي الصومال بطريقة غير شرعية، ودون علم وموافقة مختلف المؤسسات الحكومية في البلاد".

وأضافت: "تتمتع الحكومة الفيدرالية بنظام وإجراءات صارمة لاستيراد الأسلحة من مصدرها إلى نقطة التخزين النهائية، حيث سهّل هذا النظام على الحكومة تحديد الأسلحة غير المشروعة ومنع تهريبها إلى البلاد".

وأشارت الحكومة الصومالية إلى أنها ترى هذه الخطة لإدخال الأسلحة غير المشروعة وكل ما يمس سلام البلاد واستقرارها انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد واستقرارها، وستتخذ موقفًا صارمًا بهذا الشأن، موضحة أنها تقوم حاليا بالتحقيق في مصدر هذه الأسلحة الثقيلة والذخيرة ووجهتها والغرض منها.

وفي سياق متصل، وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال، جيمس سوان، على رأس وفد، اليوم، إلى مدينة غرووي بولاية (بونتلاند) الإقليمية، حيث كان في استقباله رئيس الولاية سعيد عبدالله دني.. وناقش المسئولان الوضع العام في الصومال، لاسيما عملية الانتخابات المقبلة.

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