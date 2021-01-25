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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ ومدير أمن قنا يضعان أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:13 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء محمد ابو المجد مدير أمن قنا والعقيد أحمد السايح قائد القطاع العسكري بقنا بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم بمقر فرق قوات الأمن بمدينة قنا وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

حضر مراسم الاحتفال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات الشرطية والتنفيذية والدينية بالمحافظة

قدم محافظ قنا ورئيس الجامعة التهنئة لمدير أمن قنا ولكافة قيادات الشرطة بالمحافظة ولأسر الشهداء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وعلى ما يقدمونه من تضحيات مؤكدين أن مصر لن تنسى ابدًا أبنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، لافتين الي ان التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن فى العطاء وأن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن.

ومن جانبه أكد مدير أمن قنا أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين مقدما الشكر لمحافظ قنا ورئيس الجامعة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة علي تهنئتهم بعيد الشرطة مؤكدا علي مردودها النفسي والإيجابي علي كافة القوات الشرطية من ضباط وصف ضباط وجند في مواصلة دورهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته مشيدا بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة من اجل ان ينعم الوطن بنعمتي الأمن والأمان.

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