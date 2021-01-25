هيئة قضايا الدولة توافق على الإشراف على انتخابات فرعيات المحامين

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن هيئة قضايا الدولة أخطرته بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.وأضاف في بيان له: "الهيئة قررت تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على الانتخابات التي ستجرى يومي 7، 8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021".