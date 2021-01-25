عطية: «محكمة جنوب الجيزة» وافقت على استضافة انتخابات فرعيات المحامين
الإثنين 25/يناير/2021 - 01:40 م
محمد جعفرطباعة
أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 فبراير المقبل.
وقال عطية في بيان له، إنه بذلك سوف تتم انتخابات النقابات الفرعية داخل الغرف المخصصة للسادة المحامين بالمحكمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد المنصوص عليها.
وقال عطية في بيان له، إنه بذلك سوف تتم انتخابات النقابات الفرعية داخل الغرف المخصصة للسادة المحامين بالمحكمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد المنصوص عليها.