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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: لن نتوانِ في إصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:38 م
برهم صالح
برهم صالح
منار احمد
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أكدت الرئاسة العراقية،العراق، اليوم الإثنين، أنها لن تتوانِ في إصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين، في وقت تخشى فيه منظمات حقوقية تنفيذ سلسلة إعدامات في ردًا على تفجيري بغداد.

وأكَد اسماعيل الحديدي، مستشار برهم صالح، عدم وجود ضغوطات على رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم أحكام الإعدام.

وقال «الحديدي» لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «رئاسة الجمهورية لن تتوانِ في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين»، لافتًا إلى أن «هناك لجانًا كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستوريًا وقانونيًا وبعضها يتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر به».

وأضاف أنه «لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام».

وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر بأحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل».

وحول وجود 3000 حكم بالإعدام لم تتم المصادقة عليه، نفى «الحديدي» وجود هكذا رقم لدى رئاسة الجمهورية، مؤكدًا استمرار الرئاسة في تدقيق وإصدار مراسيم الإعدام. وأن الرئاسة لم تتعمد في التأخير بإصدار مراسيم الأحكام، وإن حصل تأخير فهذا يرجع الى التدقيق.

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