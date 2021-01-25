«طائرات دليفري» لتوصيل لقاح كورونا للمناطق النائية في ألمانيا

تعتزم شركة ألمانية ناشئة استخدام طائرات مسيرة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى المناطق النائية.وقال توم بلومر، الرئيس التنفيذي لشركة "وينجكوبتر": "حتى قبل الأزمة، زودنا 19 قرية في دولة فانواتو الجزرية جنوب المحيط الهادئ [بالأدوية] كجزء من مشروع تجريبي ناجح".وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أنها جمعت 18 مليون يورو أخرى من رأس المال الاستثماري من شركة "إكسبلورر كابيتال" في كاليفورنيا و"فيوتشري ريجيو جروث" الألمانية.وتعتزم "وينجكوبتر" استخدام رأس المال الجديد لتطوير طائرة بدون طيار جديدة ذات قدرات أكبر.وسيُجرى إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع سابق للدراجات الكهربائية في مدينة فايترشتات الألمانية.