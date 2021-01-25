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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طائرات دليفري» لتوصيل لقاح كورونا للمناطق النائية في ألمانيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:14 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تعتزم شركة ألمانية ناشئة استخدام طائرات مسيرة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى المناطق النائية.

وقال توم بلومر، الرئيس التنفيذي لشركة "وينجكوبتر": "حتى قبل الأزمة، زودنا 19 قرية في دولة فانواتو الجزرية جنوب المحيط الهادئ [بالأدوية] كجزء من مشروع تجريبي ناجح".

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أنها جمعت 18 مليون يورو أخرى من رأس المال الاستثماري من شركة "إكسبلورر كابيتال" في كاليفورنيا و"فيوتشري ريجيو جروث" الألمانية.

وتعتزم "وينجكوبتر" استخدام رأس المال الجديد لتطوير طائرة بدون طيار جديدة ذات قدرات أكبر.

وسيُجرى إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع سابق للدراجات الكهربائية في مدينة فايترشتات الألمانية.

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