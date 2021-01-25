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رئيس التحرير التنفيذي
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استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:10 م
استئصال ورم خبيث
استئصال ورم خبيث في البطن
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام، في إجراء جراحة ناجحة لشاب ثلاثيني، تم خلالها استئصال ورم خبيث بالبطن خلف الكليه اليسرى وآخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب.

وأوضح الدكتور سامي عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن المريض تم استقباله وكان يشتكى من آلام بالبطن وبالكشف علية وفحصه ومناظرة الأشعة تحت إشراف الدكتور حسين فخري البحيري، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد، وتبين وجود ورم بالبطن  خلف الكليه اليسرى حجمه حوالي 12X 15 سم مسبباَ ضغط على الحجاب الحاجز وشريان الأورطى وورم آخر بالصدر خلف الرئة اليسرى والقلب يبلغ حجمه حوالي 10 X15 سم.

وأشار الدكتور حسين فخري البحيري، إلى أن الفريق الطبي المعاون له ضم كلاَ من  طبيب عماد سعد وطبيب محب إدوارد المدرسين المساعدين بقسم جراحة الأورام وبالتعاون مع فريق طبي من جراحة الصدر والقلب بقيادة الدكتور حسين الخياط أستاذ مساعد  جراحة الصدر والقلب وطبيب محمود محمد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر وتم تخدير المريض تحت إشراف الدكتور خالد فارس الأستاذ المساعد بقسم تخدير الأورام  بالمعهد، وطبيب أحمد عبد الحميد وطبيبه سلمى الزناتى وطبيبة ميرنا إسماعيل المدرسين المساعدين بقسم تخدير الأورام.

ولفت إلى أن تم استئصال ورم البطن، مع الحفاظ على الكليه اليسرى والطحال البنكرياس والشريان الأورطى وأيضا استئصال ورم الصدر مع الحفاظ على الرئة اليسرى والقلب وإعادة إصلاح الحجاب الحاجز، مؤكدًا أن المريض في حالة صحية جيدة ولا يزال يتلقى الرعاية الصحية اللازمة له عقب الجراحة بالمعهد.

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