بالأرقام.. «الداخلية» تستعرض نجاحاتها لضبط الجرائم خلال عام أمام الرئيس

استعرضت وزارة الداخلية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، النجاحات الأمنية التي جرى تحقيقها في كافة المجالات خلال تولي اللواء محمود توفيق، مهام منصبه قبل عام، من خلال توجيه ضربات للبؤر الإجرامية أبرزها ضبط الإرهابي "محمود عزت" القائم بأعمال المرشد لجماعة الإخوان، وضبط خلية عنقودية تستهدف رجال الدولة وخلية لمحاولة اختراق الإعلام المصري، 150 بؤرة إرهابية و137 سلاحا، 72 عبوة تفجيرية وأحزمة ناسفة.وأوضحت وزارة الداخلية، أنها استهدفت البؤر الإجرامية، حيث تم ضبط 74965 سلاحا، 10 دانات مدافع و9 مدافع "أر بي جي"، وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 85535 قضية، وقضايا غسل تقارب 3 مليارات جنيه.وتابعت، أنه في جرائم الأموال العامة -نصب وتزوير وغسيل أموال- تم ضبط 372 قضية، 307 اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، 265 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و114 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، وضبط 5 مليارات و340 مليون جنيه، وفي جرائم سرقات التيار الكهربائي تم ضبط 2 مليار و504 ملايين جنيه لصالح خزينة الدولة، وفي الجرائم التموينية تم ضبط 421 ألف و691 قضية تموين، و294 ألف اسطوانة غاز، و20 مليون لتر مواد بترولية و1160 طن غاز.