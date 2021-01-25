محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف الجارى تنفيذها ببعض شوارع وميادين حى غرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق مشددًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف التي تتم ببعض شوارع حي غرب وتابع الأعمال التي تم تنفيذها بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط استكمالًا لخطة رد الشئ لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.وأكد المحافظ، على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.مشيرًا إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مسؤولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.‪ ‬