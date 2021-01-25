«هندوستان تايمز» تكشف تفاصيل الاشتباكات الهندية الصينية على الحدود

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم الاثنين، ونقلا عن مصادر هندية مطلعة وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والقوات الهندية الأسبوع الماضي في شمال سيكّيم الحدودية، مخلفة جرحى لدى الطرفين، في ثاني حادث من نوعه في أقل من عام.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين هنود، إن العشرات من عناصر الجيشين الصيني والهندي اشتبكوا بالسلاح الناري الأسبوع الماضي في منطقة "ناكولا" الجبلية بالهملايا، بإقليم سيكِّيم، على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر، بعد أن "حاول جنود صينيون التسلل إلى الأراضي الهندية".وأضافت الصحيفة أن القوات المسلحة الهندية ستنشر قريبا بيانا بهذا الشأن.