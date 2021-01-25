روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابة بكورونا منذ نوفمبر الماضي

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلن المركز الروسي لمحافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و150763 شخصا.