اليوم.. «خطة النواب» تناقش اعتمادات موازنة 2021

تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعين اليوم الاثنين، تستكمل خلالهما القوانين المحالة من الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق.ومن المقرر أن تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016.فيما يتناول اجتماعها الثانى، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إلى اللجنة خلال الجلسة العامة أمس الأحد.وتقضي التعديلات المطروحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، إعفاء الضريبة المفروضة على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وتشمل البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون المرتبطة بها.