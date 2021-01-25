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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافى الموسم بإنجلترا

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عدة أرقام مميزة بإحرازه هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكشفت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين على ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، منذ الأسطورة ستيفن جيرارد عام 2014.

كما رفع "الفرعون" المصري رصيده إلى 19 هدفا بقميص ليفربول في جميع البطولات بالموسم الجاري (2020-2021) بالتساوي مع هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي.

كما نجح محمد صلاح لأول مرة في هز شباك مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد".

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