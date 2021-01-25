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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

السويد تتصدر المجموعة الرابعة بمونديال اليد بالفوز على الاتحاد الروسى 34ـ20

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:21 ص
منتخب السويد
منتخب السويد
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حقق منتخب السويد فوزا كبيرا على منتخب الاتحاد الروسي بنتيجة 34ـ20، في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والمقامة في مصر حتى 31 يناير الجاري.

سيطر المنتخب السويدي على مجريات المباراة منذ بدايتها، وسط استسلام تام من جانب منتخب الاتحاد الروسي، لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 17-8.

وواصلت السويد سيطرتها في الشوط الثاني، لتحسم اللقاء بفارق 14 هدفا، ومعها بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

وقد ضمن فوز السويد مقعدا لها في الدور ربع النهائي، بعد تصدرها المجموعة، لتواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات الاثنين.

وقد تأهل منتخب السويد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، رفقة المنتخب المصري الذي تأهل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وحصد جائزة لقب المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى منتخب السويد، بعد مساهمته في فوز فريقه وتأهله للعب ضمن الـ8 الكبار.

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