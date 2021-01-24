مصدر: عبلة الكحلاوى ظلت 30 يوما داخل العناية المركزة

توفت مساء اليوم الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامي عن عمر يناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي قبل وفاتهاأكدت مصادر لـ"الدستور" أن الراحلة دخلت العناية المركزة منذ شهر لشعورها بضيق في التنفس وبعض أعراض فيروس كورونا المستجد.موعد الجنازةفيما أعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، غدا الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.عن الراحلة عبلة الكحلاوييذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى؛ والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.وكانت الراحلة أسست جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.