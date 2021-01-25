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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:26 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الإثنين ٢٥-١-٢٠٢١، وذلك من خلال التقرير التى تنشره "الدستور"، الذي يحتوى على كافل التفاصيل الدقيقة بشأن أخر تحديثات للعملة الأمريكية يوميا.

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم فى البنوك الحكومية "بنك مصر والبنك الأهلي المصري"، ولم يشهد أي انخفاض أو ارتفاع اليوم، عن سعره بالأمس، فيما استقر سعره أيضا في البنك التجاري الدولي cib، ولم يحقق أي زيادة أو انخفاض عن سعره بالأمس.

ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم، الذى اختلف سعره في البنوك الحكومية عن بنك cib، وتشهد محركات البحث على جوجل ارتفاعا يوميا عن سعر الدولار، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ولديكم أخر تحديثات الدولار في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري (الحكومي)، اليوم، استقرار في سعره، ولم يتغير عن سعره الأمس، وبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري أما وصل سعره عند الببع ١٥.٧٦ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يختلف سعر الدولار الأمريكي يوميا في البنوك المصرية، لكن اليوم الإثنين ٢٥-١-٢٠٢١، لم تسجل العملة الأمريكية أى انخفاض أو ارتفاع في البنوك الحكومية، حيث سجل سعره فى بنك مصر (الحكومي)، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

يسجل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، ارتفاعا عن البنوك الحكومية، يوميا، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش، حيث سجل الدولار اليوم الإثنين ٢٥-١-٢٠٢١، في الـcib، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين ٢٥-١-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٧٦٩ جنيه مصري، أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٧٦٩ جنيه مصري.

والجدير بالذكر، يواصل الاقتصاد المصري استقرارا، والدليل على ذلك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قفز خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيمة ٨٤٢ مليون دولار، ويأتى ذلك لجهود الحكومة المصرية، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى اتباع خطة اقتصادية متكاملة، والتى منها افتتاح المشروعات المتنوعة فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، التى تساعد فى الارتقاء بالاقتصاد المصري، وأيضا تعمل على زيادة معدل الإنتاج المحلي، وتحقق الاكتفاء الذاتي.

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