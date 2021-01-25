يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25-1-2021، التي واصلت حالة الاستقرار، مع نهاية تعاملات، شهر يناير 2021.أسعار مواد البناء يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 25-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 2021 بالأسواق المحلية.وأكدت شعبة مواد البناء أكدت أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء الحديد والأسمنت.وتم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.وتشهد حركة الشراء تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلى تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.وتراوحت أسعار الحديد بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه، وحديد العتال 13450 جنيها للطن، وحديد عطية 13400 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه، وحديد المراكبي 13300 جنيه للطن، أما حديد المراكبي فسجل 13300 جنيه للطن، بينما حديد مصر ستيل 13300 جنيه.وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنية سعر الأسمنت المصري اليوم.فيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 25-1-2021، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.بلغ سعر الأسمنت المسلح 770 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت سيناء 740 جنيها للطن، وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 760 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 740 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا، والسويس للأسمنت 740 جنيهًا.وكانت الحكومة المصرية قد انطلقت نحو خطوات جادة لفرض اشتراطات البناء الجديدة، والتي تهدف إلى السيطرة على إقامة العشوائيات وبناء العقارات المخالفة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات وكذلك وقف التعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية.