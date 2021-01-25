رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:20 ص
مواد البناء
مواد البناء
طباعة
يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25-1-2021، التي واصلت حالة الاستقرار، مع نهاية تعاملات، شهر يناير 2021.

أسعار مواد البناء يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 25-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 2021 بالأسواق المحلية.

وأكدت شعبة مواد البناء أكدت أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء الحديد والأسمنت.

وتم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.

وتشهد حركة الشراء تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلى تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. سعر الحديد اليوم في مصر

وتراوحت أسعار الحديد بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه، وحديد العتال 13450 جنيها للطن، وحديد عطية 13400 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه، وحديد المراكبي 13300 جنيه للطن، أما حديد المراكبي فسجل 13300 جنيه للطن، بينما حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنية سعر الأسمنت المصري اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

فيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 25-1-2021، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.

أسعار مواد البناء

بلغ سعر الأسمنت المسلح 770 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت سيناء 740 جنيها للطن، وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.

بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 760 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 740 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا، والسويس للأسمنت 740 جنيهًا.

وكانت الحكومة المصرية قد انطلقت نحو خطوات جادة لفرض اشتراطات البناء الجديدة، والتي تهدف إلى السيطرة على إقامة العشوائيات وبناء العقارات المخالفة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات وكذلك وقف التعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافى الموسم بإنجلترا

سواريز يتقاسم صدارة هدافى الليجا مع النصير

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة