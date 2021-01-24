حجز تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بالمرج

أمرت نيابة المرج، الأحد، بحجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالمرج.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا وانتحلوا صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المرج.وأقر المتهمون بسرقتهم للمواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وتحصلوا على هواتف محمولة ومبالغ مالية قدّرت بـ14 ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.