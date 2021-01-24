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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الإخوان كاذبون»: حقيقة منع غواص من انتشال غريق بالشرقية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:09 م
انتشال غريق بالشرقية
انتشال غريق بالشرقية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يتضمن ادعاء أحد الغواصين منعه من محاولة انتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية مضى على اختفائه عدة أيام.

وحددت الأجهزة الأمنية الشخص المذكور: "يعمل بإحدى المدارس، ويعمل بمجال الغوص مقيم بالدقهلية، حيث تم ضبطه وبسؤاله تبين أنه عقب سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى كوبري الزوامل بترعة الإسماعيلية، بنطاق محافظة الشرقية، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة و3 أشخاص من مستقليها، ولم يتم العثور على قائدها، عقب ذلك اتفق أهالي قائد السيارة المفقود على الاستعانة بالغواص المشار إليه؛ للبحث عنه وذلك نظير حصوله على مبلغ مالي.

وحضر الشخص المذكور بمعداته لمكان الحادث إلا أنه فوجئ بوجود قوات الإنقاذ النهري، التي منعته من البحث بذات المنطقة لقيامها بأعمال البحث، على إثر ما سبق غادر امتثالًا للتعلميات، وامتنع عن رد المبلغ لأهلية المفقود الأمر، الذي أسفر عنه وقوع مشادة كلامية بينهم، وتوجهوا لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر إلا أنه تم الصلح فيما بينهم.

أضاف المذكور أنه سجل مقطع الفيديو محل الواقعة، ونشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلا أنه فوجئ بتداوله على القنوات الموالية للجماعة الإرهابية، الأمر الذي دفعه لتسجيل مقطع آخر لنفي علاقته بتلك القنوات أو الجماعة الإرهابية، ولم يستدل على وجود ثمة تجاوز من قبل قوات الإنقاذ النهري حيال المذكور وأن إدعائه بذلك جاء لخشية إدعاء أهليته المفقود المذكور قيامه بالنصب عليهم ولإبراء ذمته أمامهم.

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