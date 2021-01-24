الملك سلمان يعفي محافظ المصرف المركزي من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.‏كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير خلفًا للخليفي، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وصدر أمر ملكي بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق، وتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشئون البلدية والقروية والإسكان.