مقتل 3 عسكريين وإصابة 10 من الجيش السوري في هجوم إرهابي

قتل 3 عسكريين من الجيش السوري، اليوم، وأصيب 10 آخرين في هجوم إرهابي استهدف حافلة بدير الزور وسط سوريا.وأوضح مصدر عسكري سوري، مساء اليوم، أن حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور - تدمر تعرضت في منطقة المالحة - الشولا، لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف، مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 10 آخرين، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".يذكر أن هجمات إرهابية قوية شنها تنظيم داعش الإرهابي منذ مطلع العام الجاري استهدفت الجيش السوري ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.