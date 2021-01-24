صندوق الاستثمارات السعودي يقر خطته للأعوام الخمس المقبلة

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس المقبلة.وقال ولي العهد ضمن كلمة له خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، إن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف ولي العهد "سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي".وأكد محمد بن سلمان أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.