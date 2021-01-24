قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم وأحمد أبو المجد وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بالسجن المؤبد لمسجل خطر متهم بقتل ربة منزل أثناء سرقتها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت المتهم «ع.م» للمحاكمة العاجلة بتهمة قتل ربة منزل "ن. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية على سرقتها وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتي دلف إلى شقتها وطعنها بسلاح ابيض، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها.وتبين من التحقيقات سرقة المتهم خاتم ذهبيًا ولاذا بالفرار، وبالقبض على المتهم أقر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة وإحالته للجنايات، التي قضت بحكمها السابق.